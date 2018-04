Roddick arrasa Cañas no US Open O tenista norte-americano Andy Roddick não teve o menor problema e, neste domingo, derrotou o argentino Guillermo Cañas por 3 sets a 0, em partida válida pela terceira rodada do US Open. As parciais não deixam dúvida sobre a superioridade do norte-americano: 6-1, 6-3 e 6-3. Cabeça-de-chave número 2 e atual campeão do torneio, Roddick vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo na próxima rodada. Robredo se classificou ao derrotar o austríaco Alexander Peya também com facilidade: 6-3, 6-3 e 6-2. Mais uma vez, o saque de Roddick foi sua principal arma para a vitória. Ele teve nada menos que 21 aces durante a partida. Em outro resultado da chave masculina, o francês Michael Llodra derrotou o austríaco Jurgen Melzer por 6-3, 6-2 e 7-5.