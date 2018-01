Roddick avança; Agassi é eliminado O tenista norte-americano Andy Roddick, número 3 do mundo, manteve viva a chance do bicampeonato do Torneio de San Jose ao vencer neste sábado de madrugada o sueco Thomas Enqvist por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (8/6) e 7-5, e garantiu vaga nas semifinais. Na próxima fase ele vai enfrentar o alemão Tommy Haas, vencedor do duelo contra o bielo-russo Max Mirnyi por 6-7 (2/7), 7-6 (7/3) e 6-2. Já seu compatriota, o veterano Andre Agassi, não foi bem e sucumbiu diante do austríaco Jurgen Melzer por 6-3 e 6-1. Melzer vai enfrentar nas semifinais o francês Cyril Saulnier, que bateu o norte-americano Vince Spadea por 6-2 e 6-4.