Roddick avança no Torneio da Basiléia O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e venceu em sua estréia no Torneio da Basiléia, na Suíça, que distribui US$ 1,17 milhões em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou nesta terça-feira o suíço Jean-Claude Scherrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).