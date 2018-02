Roddick avança no Torneio de Lyon O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e passou para as quartas-de-final do Torneio de Lyon, na França. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Enquanto Roddick avançou, outro favorito foi eliminado nesta quinta-feira. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, o argentino Gaston Gaudio perdeu para o francês Gael Monfils por 6/4 e 6/3. Em outros jogos do torneio, que distribui cerca de 650 mil euros, duas vitórias francesas. Sebastien Grosjean derrotou o espanhol Tommy Robredo por 7/5 e 6/3 e Marc Gicquel venceu o italiano Davide Sanguinetti por 6/3 e 6/2.