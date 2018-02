Roddick bate argentino e avança no Masters de Miami O norte-americano Andy Roddick venceu o argentino Martín Argüello, neste sábado, pela segunda rodada do Masters Series de Miami. Com parciais de 6/3 e 6/2, o terceiro tenista do mundo conseguiu fechar a partida em 2 sets a 0 e seguir na competição. O croata Ivan Ljubicic também conseguiu um bom resultado, ao bater Filippo Volandri, da Itália, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Pior sorte teve o alemão Tommy Haas, derrotado por Alejandro Falla. O colombiano aplicou um duplo 6/4, acabando com as chances do nono cabeça-de-chave do torneio.