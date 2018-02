Roddick bate López e avança à 3.ª rodada em Indian Wells Na luta para se aproxima ainda mais dos líderes da Corrida dos Campeões da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o norte-americano Andy Roddick deu um importante passo na madrugada deste domingo (horário de Brasília) ao derrotar o espanhol Feliciano López por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, e avançar à terceira rodada do Masters Series de Indian Wells. "Feliciano é um jogador difícil, com muito spin em seu saque, e tive trabalho no início da partida. Certamente há o que eu melhorar aqui", disse o anfitrião, que acertou 15 aces no confronto. Essa é a terceira vez que Roddick bate o adversário pelo circuito - já havia ganho nos Masters do Canadá (2004) e também de Indian Wells (2003). Cabeça-de-chave número três, Roddick, que nunca chegou à decisão em Indian Wells, vai encarar na próxima fase o belga Olivier Rochus (33.º pré-classificado), que eliminou o norte-americano Vince Spadea com facilidade ao fazer 6/1 e 6/4. Nos dois confrontos entre eles, o número cinco da Corrida já ganhou do belga nas duas ocasiões. O espanhol Rafael Nadal também manteve-se vivo no torneio ao passar pelo francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/3). Na próxima fase, o número dois do mundo enfrenta o seu compatriota Fernando Verdasco, que ganhou do italiano Andreas Seppi por 7/6 (7/5) e 6/3. Já o russo Mikhail Youzhny, 16.º cabeça-de-chave, foi eliminado pelo argentino Jose Acasuso por 7/6 (9/7) e 6/4. Confira os resultados da terceira rodada: José Acasuso (ARG) bateu Mikhail Youzhny (RUS) - 7/6 (11/9) e 6/4 Rafael Nadal (ESP) bateu Arnaud Clement (FRA) - 6/3 e 7/6 (7/3) Jarkko Nieminen (FIN) bateu Paul Goldstein (EUA) - 1/6, 6/4 e 6/4 Fernando Verdasco (ESP) bateu Andreas Seppi (ITA) - 7/6 (7/5) e 6/3 Olivier Rochus (BEL) bateu Vince Spadea (EUA - 6/1 e 6/4 Richard Gasquet (FRA) bateu Juan Martín del Potro (ARG) - 7/6 (7/2) e 6/2 Andy Roddick (EUA) bateu Feliciano López (ESP)- 7/6 (7/5) e 6/4 Juan Carlos Ferrero (ESP) bateu Florian Mayer (ALE) - 6/0 e 6/2J