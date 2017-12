Roddick bate Mahut e é campeão em Queen´s pela quarta vez

O norte-americano Andy Roddick salvou um match point e, de virada, venceu o francês Nicolas Mahut por 4/6, 7/6 (9-7) e 7/6 (7-2), faturando pela quarta vez o Torneio de Queen´s. Este é o 22.º título da carreira de Roddick e o primeiro desta temporada. Até então, seus melhores resultados tinham sido as semifinais do Masters Series de Indian Wells, do torneio de San José e do Aberto da Austrália. Com a conquista, o americano se junta a seu compatriota John McEnroe, ao alemão Boris Becker e ao australiano Lleyton Hewitt, todos com quatro títulos do torneio de Queen´s. Com a vitória, Roddick se recupera da derrota para o russo Igor Andreev na estréia do torneio de Roland Garros e ganha confiança para o torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada - ele já chegou à final em 2004 e 2005.