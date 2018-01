Roddick bate Mirnyi e avança em Madri O tenista norte-americano Andy Roddick superou o bielo-russo Max Mirnyi nesta quarta-feira na segunda rodada do Masters Series de Madri. O líder da Corrida dos Campeões venceu o adversário por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-7 (7/9) e 7-5. Nas oitavas-de-final ele vai enfrentar o chileno Nicolas Massu, carrasco de Guga no torneio. Em outro jogo, o francês Sebastien Grosjean derrotou o espanhol David Ferrer com facilidade, por duplo 6-2.