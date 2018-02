Roddick bate Murray e pega Federer na final de Melbourne O norte-americano Andy Roddick enfrentará Roger Federer na final de um torneio de exibição, que está sendo disputado em Melbourne, na Austrália. Nesta sexta-feira, o tenista bateu o britânico Andy Murray, por 2 sets a 0, com um duplo 6-4. A final, que será realizada no sábado, dará mais uma chance a Roddick de acabar com uma seqüência de oito derrotas para o suíço, mas este torneio é apenas um preparatório para o Aberto da Austrália, que começa na próxima segunda-feira. "Vencer amanhã (sábado) seria ótimo. Mas por outro lado, estamos aqui nos preparando, jogando contra alguns bons tenistas em um bom ambiente antes do Aberto da Austrália", explicou o norte-americano. Roddick venceu esse mesmo torneio de exibição em janeiro do ano passado, mas sua campanha no Aberto da Austrália foi interrompida pelo cipriota Marcos Baghdatis na quarta rodada. Neste ano, o norte-americano pega logo de cara o russo Marat Safin, campeão de 2005 do Aberto da Austrália.