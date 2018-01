Roddick bate Philippoussis em Queen?s O norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2, derrotou nesta quarta-feira o australiano Mark Philippoussis por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, e se classificou às oitavas-de-final do Torneio de Queen?s, na Inglaterra. Outro favorito, o croata Mario Ancic (cabeça-de-chave 5), venceu o checo Jan Hernych também por 2 a 0, com um duplo 6/4. Em outros resultados desta quarta-feira, o sueco Thomas Johansson (cabeça-de-chave 6) bateu Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 a 1 - 6/7 (4/7), 6/4 e 7/5 -, o bielorusso Max Mirnyi eliminou o italiano Davide Sanguinetti por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e francês Richard Gasquet ganhou do britânico Jamie Delgado por 2 a 0 (6/4 e 6/1).