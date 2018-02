Roddick bate Safin e se candidata ao título em Melbourne No primeiro jogo entre dois Em tenistas que já foram número do mundo no aberto da Austrália, Andy Roddick venceu nesta sexta-feira Marat Safin e avançou às oitavas-de-final do torneio. O norte-americano impôs seu jogo agressivo e conseguiu a vitória por 7/6 (7/2), 2/6, 6/4 e 7/6 (7/2), em pouco mais de três horas de partida. Este foi o sétimo confronto entre os tenistas, com vantagem para Roddick, que venceu quatro deles. Mesmo com a parcial folgada de 6/2 a favor de Safin no segundo set, em nenhum momento um dos jogadores conseguiu dominar o rival por muito tempo. Na próxima fase do Aberto da Austrália Roddick enfrenta Mario Ancic. O croata passou sem dificuldades pelo eslovaco Dominik Hrbaty, por 3 sets 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1.