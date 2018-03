Roddick confirma favoritismo e vence Com a desistência do suíço Roger Federer e do australiano Lleyton Hewitt, ambos contundidos, o tenista norte-americano Andy Roddick entrou como cabeça-de-chave número 1 no Masters Series de Roma. E confirmou seu favoritismo nesta segunda-feira, quando fez sua estréia no torneio italiano: venceu o britânico Greg Rusedski por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Em outro jogo já disputado nesta segunda-feira, pelo Masters Series de Roma, o espanhol Fernando Verdasco derrotou o russo Nikolay Davydenko também por 2 a 0, 6/3 e 7/5.