Roddick conquista título em Indianápolis O tenista norte-americano Andy Roddick conquistou neste domingo o título do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos, com prêmios de US$ 600 mil. A vitória na final foi sobre o tailandês Paradorn Srichaphan, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.