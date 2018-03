Roddick dá show em Roland Garros Andy Roddick, a maior esperança do tênis norte-americano, foi o personagem do dia em Roland Garros. Nesta quarta-feira, ele venceu o compatriota Michael Chang por 5/7, 6/3, 6/4, 6/7 (5/7) e 7/5, em quase quatro horas de jogo. No fim do quinto set, dizia estar sentindo fortes cãibras, se contorcendo todo, mas continou na quadra e ganhou a partida. Ficou a dúvida se Roddick é um grande artista, que sabe como usar qualquer recurso para vencer um jogo, ou se estava mesmo sofrendo com as dores. Ao terminar a partida, ele rasgou a camisa, assim como faz o australiano Andrew Ilie nas grandes conquistas. O jovem tenista de 18 anos comemorou, saiu da quadra animado e festejando. As cãibras? Ora, já não precisava mais dela para vencer... Na próxima rodada, Roddick irá enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, uma das estrelas da nova geração do tênis.