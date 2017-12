Roddick derrota Ferrero em Cincinnati O norte-americano Andy Roddick teve que lutar muito para derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (7/5) e 6/2 -, nesta quarta-feira, e avançar às oitavas-de-final do Masters Series de Cincinnati (EUA). O próximo adversário de Roddick será o argentino Juan Ignacio Chela, que bateu o britânico Tim Henman com um duplo 6/4. Em outros jogos pela segunda rodada da competição, o russo Marat Safin venceu o britânico Andy Murray por 2 sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/1), o espanhol Carlos Moyá ganhou do francês Gilles Simon e o russo Nikolay Davydenko eliminou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0 (duplo 6/2).