Roddick derrota Stepanek e fatura título em Brisbane

Depois de ficar de fora das últimas competições do ano passado, por causa de lesão, o americano Andy Roddick começou 2010 com o pé direito. Neste domingo, ele derrotou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (9/7), e faturou o título do Torneio de Brisbane.

Número 7 do mundo, Roddick chegou a cair de produção durante o segundo set, quando quase levou uma virada de Stepanek, mas mostrou que está em forma para brigar pelo troféu do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. O americano sofreu uma lesão no joelho em 2009 e não pôde participar de vários torneios, incluindo o ATP Finals, na reta final da temporada.

Porém, neste domingo, Roddick espantou qualquer suspeita sobre sua recuperação. Diante do atual campeão do torneio, ele mostrou força no saque e disposição para brigar até a última bola com o persistente Stepanek. "Você vai em todas as bolas e nunca desiste do ponto. Isso deve ser aplaudido", comentou o americano, ao elogiar o rival.

A persistência do checo quase surpreendeu o americano no segundo set. Roddick abriu 4 a 0 no placar, mas viu o rival reagir na partida e igualar o set. No tie-break, o americano voltou a abrir boa vantagem, ao fazer 6 a 1. Porém, Stepanek voltou a encostar e levou perigo antes de selar a derrota com uma dupla falta.

"Não esperava voltar e vencer logo o meu primeiro torneio depois de ficar esse tempo fora", comentou Roddick, que admitiu ter sentido dificuldade por causa da falta de jogo. "Mas no final do dia a única coisa que será lembrada será o ''V'' de vitória", celebrou.