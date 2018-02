Roddick desiste; Ferrero segue em Miami O tenista espanhol Fernando Verdasco foi beneficiado pela desistência do norte-americano Andy Roddick - se retirou por uma lesão no pulso - e avançou à terceira rodada do Masters Series de Miami. O número 3 do mundo perdia a partida desta sexta-feira por 6-7 (9/11) e 3-4 quando abandonou o jogo, um duro golpe para os organizadores do torneio, que fica sem um principal favorito local. Em outro jogo do dia, o espanhol Juan Carlos Ferrero bateu o argentino Guillermo Cañas por 6-4, 2-6 e 6-4.