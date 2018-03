Roddick disputa título em Indianápolis O tenista norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e chegou à final do Torneio de Indianápolis, que distribui US$ 600 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou neste sábado o holandês Sjeng Schalken por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Seu adversário sairá do jogo entre o tailandês Paradorn Srichaphan e o francês Nicolas Thomann.