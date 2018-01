Roddick é bicampeão em San Jose O tenista norte-americano Andy Roddick, terceiro melhor do mundo, conquistou ontem o bicampeonato do Torneio de San José, ao derrotar na final o francês Cyril Saulnier, por dois sets a zero, com parciais de 6/0 6/4. Foi a 10ª vitória de Roddick este ano em onze jogos disputados. A única derrota do norte-americano, de 22 anos, foi para Lleyton Hewitt, na semifinal do Aberto da Austrália.