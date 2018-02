Roddick e Blake vencem e abrem vantagem de 2 a 0 na Davis

Os norte-americanos Andy Roddick e James Blake venceram, nesta sexta-feira, os russos Dmitry Tursunov e Mikhail Youzhny, respectivamente, e abriram uma vantagem de 2 a 0 para os Estados Unidos sobre a Rússia na final da Copa Davis, disputada na cidade norte-americana de Portland. No primeiro jogo do primeiro dia de disputa, Roddick bateu Tursunov com extrema facilidade por 3 a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2. Já no caso de Blake o jogo foi mais complicado. Ele derrotou Youzhny por 6/3, 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/6 (7/3). A partida durou 3h28min. Blake anotou 54 winners e 16 aces, contra 44 e 10 do russo, respectivamente. Nos erros não forçados houve equilíbrio (55 a 57). Mas o americano marcou mais pontos no total: 164 a 140. A vitória tranqüila no primeiro set deu a impressão de que o jogo seria um passeio como o de Roddick sobre Tursunov. Porém, Blake precisou do tie-break para vencer o segundo. E no terceiro, depois de estar perdendo por 5/3, ainda virou para 6/5 mas foi derrotado em novo tie-break. Blake teve o jogo nas mãos no quarto set, quebrando o serviço do russo em 5-4 e dependendo apenas de confirmar seu saque para fechar o jogo. Mas Youzhny devolveu a quebra e começou a explorar o cansaço do adversário. Houve mais um tie-break, e então a pressão da torcida empurrou o americano para a vitória. Neste sábado os EUA poderão garantir o título no confronto de duplas, entre Bob Bryan/Mike Bryan e Nikolay Davydenko/Igor Andreev. A final da Copa Davis é disputada na melhor de cinco partidas, quatro de simples e uma de duplas. Os EUA não ganham um título da Copa Davis desde 1995, quando Pete Sampras comandou a vitória por 3 a 2 sobre a Rússia, em Moscou. A equipe perdeu as finais de 1997, para a Suécia, e de 2004, para a Espanha.