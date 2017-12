Roddick é campeão do Torneio de San Jose O tenista norte-americano Andy Roddick acabou neste domingo com um jejum que já durava desde setembro, ao conquistar seu primeiro título depois de ter sido campeão do US Open. A vitória veio no Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, após derrotar o seu compatriota Mardy Fish na final, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (15/13) e 6/4.