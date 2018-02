Roddick é campeão em Queen´s O tenista norte-americano Andy Roddick conquistou neste domingo o título do Torneio de Queen´s ao derrotar o francês Sebastien Grosjean. Cabeça-de-chave número 1, Roddick venceu por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (4) e 6-4. Queen´s é disputado em piso de grama. A exemplo do Torneio de Halle, na Alemanha, o Torneio de Queen´s é considerado um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21, também em Londres.