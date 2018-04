Roddick e Del Potro duelam na semifinal em Memphis

Já Del Potro avançou com mais facilidade ao bater o norte-americano Michael Russell por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Este foi o segundo triunfo do argentino em três confrontos com o norte-americano. Em recuperação, Del Potro passa por boa fase e volta a alcançar uma semifinal, como aconteceu na semana passada no Torneio de San Jose, também dos Estados Unidos.

O canadense Milos Raonic também atingiu a segunda semifinal seguida ao bater o norte-americano Robert Kendrick por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Agora ele vai duelar com o local Mardy Fish, quarto cabeça de chave, que bateu o também norte-americano Sam Querrey, quinto favorito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

CHAVE FEMININA - A final da chave feminina do Torneio de Memphis também está definida. A eslovaca Magdalena Rybarikova garantiu presença na decisão ao superar a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Na disputa do título, ela vai duelar com a canadense Rebecca Marino, que venceu a russa Evgeniya Rodina por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 6/1.