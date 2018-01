Roddick é eliminado no Torneio do Catar O número 1 do mundo começou mal a temporada. Andy Roddick foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Catar, que é disputado em Doha e distribui US$ 1 milhão em prêmios. Em jogo contra o sueco Jonas Bjorkman, nesta quarta-feira, o tenista norte-americano perdeu por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Em outros jogos do dia no torneio, francês Sebastien Grosjean derrotou o checo Bohdan Ulihrach por 6/1 e 6/4, o armênio Sargis Sargsian ganhou do russo Mikhail Youzhny por 3/6, 6/3 e 6/2 e o francês Nicolas Escude venceu o suíço Ivo Heuberger por 6/3 e 6/2.