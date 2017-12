Roddick é finalista em Cincinnati O tenista norte-americano Andy Roddick se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Cincinnati, ao derrotar o bielo-russo, Max Mirnyi por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-5) e 6/4. Esta é a terceira vez na carreira que Roddick chega a uma final de Masters Series. Na final, o norte-americano vai enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Rainer Schuettler e o norte-americano Mardy Fish.