Roddick e Grosjean decidem título O americano Andy Roddick (número 1 do mundo) e o francês Sebastien Grosjean decidirão neste domingo o título do Clay Court Championship de tênis, que está sendo disputado em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Neste sábado os dois venceram com tranqüilidade seus jogos. Roddick ganhou do austríaco Juergen Melzen por dois sets a zero (6-4 e 6-2). já Grosjean também ganhou pelo mesmo placar, mas do equatoriano Nicolas Lapenti (6-1 e 7-6). O torneio dá US$ 380 mil dólares de prêmios.