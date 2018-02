Roddick e Grosjean vencem em Queen?s O norte-americano Andy Roddick, o eslovaco Karol Beck, o francês Sebastien Grosjean, o checo Radek Stepanek e o russo Igor Andreev se classificaram hoje para as quartas-de-final do Torneio de Queen?s, na Inglaterra, considerado um dos torneios preparatórios para Wimbledon, que começa no dia 21. Sebastien Grosjean venceu o inglês Ian Flanagan, por 6/2 e 6/0; Radek Stepanek passou pelo tailandês Yen-Hsun Lu, por 6/2 e 6/4; Karol Beck venceu o croata Ivo Karlovic, por 6/7 (4), 7/6 (3) e 6/3; Andy Roddick ganhou do croata Mario Ancic, por 7/6 (3), 4/6 e 6/4; enquanto Igor Andreev venceu o francês Olivier Patience, por 6/4 e 7/5.