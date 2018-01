Roddick e Hewitt avançam na Austrália Acostumado a muita badalação nos torneios em que disputa no seu país, Andy Roddick está estranhando um pouco o fato de estar longe da agitação em Melbourne. O tenista garante que não está preocupado com isso e acha até normal as atenções estarem todas com Roger Federer e Lleyton Hewitt, que estreou com vitória fácil nesta terça-feira sobre o francês Arnaud Clement por 6-3, 6-4 e 6-1. De forma discreta, o número 2 do mundo, avançou hoje para a segunda rodada com boa vitória sobre Irakli Labadze, da Geórgia, por 7-5, 6-2 e 6-1. Os tenistas argentinos também correm por fora com vitórias de Guillermo Coria, Guillermo Cañas e David Nalbandian. Feminino - No feminino, Lindsay Davenport mandou um aviso para as russas: é a número 1 e está em condições de brigar pelo título do Aberto da Austrália deste ano. Afinal, estreou com vitória contundente, marcou 6-1 e 6-0 em Conchita Martinez. Enquanto isso, Anastasia Myskina teve uma estréia discreta ao vencer a checa Kveta Peschke por 6-1 e 6-4, e Venus Williams ganhou da grega Elene Daniilidou por 6-1 e 7-5.