Roddick e Hewitt ganham em Londres Numa rodada atrapalhada pela chuva em Londres, o tenista norte-americano Andy Roddick e o australiano Lleyton Hewitt avançaram nesta sexta-feira no torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Roddick passou sufoco, mas ganhou do italiano Daniele Bracciali por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/3, 6/7 (3/7), 4/6 e 6/3. Já Hewitt, que é o cabeça-de-chave número 3 do torneio, teve vida mais fácil contra o norte-americano Justin Gimelstob. Ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 7/5. Em outros jogos do dia em Wimbledon, o chileno Fernando Gonzalez derrotou o sueco Joachim Johansson por 6/4, 6/4 e 6/2, o norte-americano Taylor Dent ganhou do checo Tomas Berdych por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/3 e o croata Mario Ancic venceu o francês Gael Monfils por 6/3, 6/3 e 6/1.