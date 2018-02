Roddick e Hewitt nas quartas-de-final Favoritos ao título, o australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andy Roddick venceram seus jogos nesta quarta-feira e passaram para as quartas-de-final do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos e que distribui prêmios de US$ 2,7 milhões. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Hewitt ganhou fácil do francês Paul-Henri Mathieu, por 6/1 e 6/0. Já Roddick, que é o terceiro favorito, passou pelo chileno Fernando Gonzalez com 6/4 e 6/3. O próximo adversário de Roddick também já está definido. Será o tenista espanhol Carlos Moyá, cabeça-de-chave número 7 em Indian Wells, que derrotou o francês Fabrice Santoro por 7/5 e 6/2.