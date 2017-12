Roddick e Jankovic em terceiro lugar nos rankings

O norte-americano Andy Roddick subiu duas colocações e agora é terceiro no Ranking de Entradas da ATP, após o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que mantiveram suas posições. Com a vitória de Roddick na grama do torneio de Queen´s, preparatório para Wimbledon, o norte-americano conseguiu recuperar a posição que havia perdido após o fraco desempenho no saibro de Roland Garros, quando foi ultrapassado no ranking pelo russo Nikolay Davydenko e pelo sérvio Novak Djokovic, que atualmente estão no quarto e quinto lugares, respectivamente. Top 10 da ATP: 1.º - Roger Federer (SUI) 7.290 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) 5.225 3.º - Andy Roddick (EUA) 3.055 4.º - Nikolay Davydenko (RUS) 3.040 5.º - Novak Djokovic (SER) 3.010 6.º - Fernando González (CHI) 2.780 7.º - Tommy Robredo (ESP) 2.200 8.º - Andy Murray (GBR) 2.085 9.º - James Blake (EUA) 2.075 10.º - Tommy Haas (ALE) 1.960 Jankovic consolida 3.º lugar na WTA A tenista sérvia Jelena Jankovic venceu a segunda melhor jogadora do mundo, a russa Maria Sharapova, no torneio de Birmingham e consolidou seu terceiro lugar no ranking da WTA, liderado pela belga Justine Henin. Top 10 da WTA: 1.º - Justine Henin (BEL) 4.419 pontos 2.º - Maria Sharapova (RUS) 3.852 3.º - Jelena Jankovic (SER) 3.185 4.º - Amélie Mauresmo (FRA) 2.795 5.º - Svetlana Kuznetsova (RUS) 2.790 6.º - Ana Ivanovic (SER) 2.544 7.º - Serena Williams (EUA) 2.130 8.º - Anna Chakvetadze (RUS) 2.078 9.º - Martina Hingis (SUI) 1.817 10.º - Daniela Hantuchova (ESQ) 1.773