Roddick e Mahut fazem final do torneio de tênis de Queen´s

O norte-americano Andy Roddick e o francês Nicolas Mahut disputarão neste domingo, em Londres, a final do torneio de Queen´s, válido pelo circuito da ATP e disputado em quadra de grama. É a quarta vez em cinco anos que o norte-americano faz a final deste torneio. Já para o tenista da França, essa será a sua primeira decisão como profissional. Para chegar à decisão, Roddick passou pelo russo Dmitry Tursunov, sétimo pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em partida foi interrompida algumas vezes por causa da chuva que voltou a cair na capital inglesa. No primeiro set, Roddick quebrou o russo no nono game e no segundo, o russo chegou a empatar por cinco games, mas logo depois sofreu nova quebra. Com o resultado, o norte-americano se vingou da derrota para Tursunov nas semifinais da Copa Davis de 2006 - partida que terminou com vitória do russo por 17 a 15 no quinto set. Já a revelação da semana, Mahut, superou seu compatriota Arnaud Clement por 2 sets 0, com parciais de 6-3 e 7-6(7-4). No torneio, o francês eliminou dois importantes candidatos ao título: o croata Ivan Ljubicic e o espanhol Rafael Nadal.