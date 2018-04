Roddick e Srichaphan avançam em Bangcoc O norte-americano Andy Roddick e o tailandês Paradorn Srichaphan venceram, respectivamente, nesta quarta-feira, Arvind Parmar, da Grã-Bretanha, e Marco Chiudinelli, da Suíça, na primeira rodada do Torneio de Bangcoc. Roddick, número 2 do mundo, bateu o rival com fáceis 6-1 e 6-4, enquanto Srichaphan superou o adversário suíço por 6-4 e 7-6 (7/3).