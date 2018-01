Roddick e Srichaphan avançam em Wimbledon O tenista norte-americano Andy Roddick se classificou nesta sexta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo. Cabeça-de-chave número 5, Roddick venceu com parciais de 7-6 (7-5), 6-4 y 6-4. Robredo chegou às quartas-de-final no ano passado. Outro espanhol eliminado hoje foi o jovem Rafael Nadal, de 17 anos. Nadal não resistiu ao melhor tênis do tailandês Paradorn Srichaphan e perdeu o jogo em três sets: 6-4, 6-4 e 6-2.