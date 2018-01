Roddick elimina Agassi em Queen?s O tenista norte-americano Andre Agassi fez o suficiente para voltar à liderança do ranking mundial. Depois de garantir a primeira posição com a vitória de sexta-feira sobre o belga Xavier Malisse, ele foi eliminado neste sábado pelo seu compatriota Andy Roddick, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6) . O jogo valia uma vaga na final do Torneio de Queen?s, em Londres, na Inglaterra. Agora, depois de eliminar Agassi, Roddick se torna o favorito à conquista do título do torneio, que distribui US$ 800 mil em prêmios e serve de preparação para Wimbledon, competição do Grand Slam que começa dia 23 de junho. Na final em Queen?s, o norte-americano irá enfrentar o vencedor do jogo entre o inglês Tim Henman e o francês Sebastien Grosjean.