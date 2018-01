Roddick elimina Coria em Wimbledon O tenista norte-americano Andy Roddick se classificou nesta segunda-feira para as quartas-de-final do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o argentino Guillermo Coria. Finalista da edição 2004 e segundo favorito ao titulo este ano, Roddick não teve muita dificuldade e venceu o jogo por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 7-6 (7-1) e 6-4. Nas quartas, Roddick vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Sebastien Grosjean e o russo Dmitry Tursunov. Também pelas oitavas-de-final, o chileno Fernando González eliminou o russo Mijail Youzhny com parciais de 7-6 (7-3), 7-6 (7-5) e 6-3. González espera agora o vencedor do jogo entre Roger Federer e Juan Carlos Ferrero. ?Me sinto muito feliz por ter conseguido avançar. Uma vitória como essa dá muita confiança?, disse ele. Com a vitória de hoje, González se torna o primeiro chileno a garantir vaga nas quartas-de-final em Wimbledon desde 85. Esse dado, no entanto, não sensibiliza o tenista. ?História é coisa para museus. O mais importante agora é ganhar partidas. Para mim é o que vale?, finalizou.