Roddick elimina Corretja em NY O tenista norte-americano Andy Roddick venceu o espanhol Alex Corretja por 3 sets a 0, em partida válida pela terceira rodada do US Open. As parciais foram de 6/4, 6/2 e 6/2. Também pela terceira rodada, o australiano Lleyton Hewitt venceu o espanhol Albert Portas também por 3 a 0 - parciais de 6/1, 6/3 e 6/4. O alemão Tommy Haas foi bem e venceu o checo Jiri Novak em três sets - 6/3, 6/4 e 6/2.