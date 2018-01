Roddick está na final de Wimbledon Deu a lógica. Os dois principais favoritos vão fazer no domingo a final de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam na temporada do tênis, disputado em Londres. O norte-americano Andy Roddick eliminou neste sábado o sueco Thomas Johansson e vai enfrentar agora o suíço Roger Federer. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Roddick garantiu sua vaga na final com um jogo que começou na sexta-feira e só acabou neste sábado, por conta da paralisação por causa da chuva em Londres. Mesmo assim, ele venceu Johansson por 3 sets a 1, com apertadas parciais de 6/7 (6/8), 6/2, 7/6 (12/10) e 7/6 (7/5). Agora, Roddick tentará desbancar Federer, que conquistou os dois últimos títulos em Wimbledon. Na semifinal de sexta-feira, o tenista suíço, que é cabeça-de-chave número 1 do torneio e lidera o ranking mundial, venceu o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0. No ano passado, Federer e Roddick também fizeram a final de Wimbledon e o suíço levou a melhor, ficando com o título.