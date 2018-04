Roddick está nas quartas do US Open O tenista norte-americano Andy Roddick garantiu vaga nas quartas-de-final do US Open, nesta madrugada de quarta-feira, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, em 1h33 de jogo. O próximo adversário de Roddick será o sueco Joachim Johansson.