Roddick estréia com vitória em Houston O tenista norte-americano Andy Roddick, número 2 do mundo, estreou com vitória no Masters Cup de Houston ao vencer nesta madrugada de quarta-feira o inglês Tim Henman por 7-5 e 7-6 (8/6), em jogo válido pelo Grupo Azul do torneio que distribui US$ 3,7 milhões em prêmios e reúne os oito melhores da temporada 2004. A partida precisou ser interrompida por conta da chuva, mas foi retomada tão logo houve condições. Pelo Grupo Vermelho jogam ainda hoje Carlos Moyá x Gastón Gaudio e Roger Federer x Lleyton Hewitt.