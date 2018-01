Roddick estréia com vitória em San Jose O tenista norte-americano Andy Roddick, número 3 do mundo, estreou com vitória no Torneio de San Jose, onde defende o bicampeonato. Nesta quinta-feira de madrugada, ele derrotou o compatriota Paul Goldestein por 6-3 e 6-4. Nos demais jogos, o bielo-russo Max Mirnyi venceu o holandês Peter Wessels por 6-7 (6/8), 7-6 (7/4) e 6-3, o francês Cyril Saulnier bateu o checo Jiri Novak por duplo 6-2, o sueco Thomas Enqvist superou o norte-americano Mardy Fish por 7-6 (8/6) e 6-1 e o belga Xavier Malisse eliminou Yen-Hsun Lu, de Taipei, por 6-2 e 6-3.