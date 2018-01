Roddick fatura outro título em Queen?s O norte-americano Andy Roddick confirmou o favoritismo e derrotou, neste domingo, o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4) - na final do Torneio de Queen?s, disputado na Inglaterra em quadras de grama. Com o título, Roddick conquistou o terceiro título consecutivo em Queen?s, igualando os feitos do também norte-americano John McEnroe e do australiano Lleyton Hewitt. ?Eu adoro jogar aqui e fazer parte da história deste torneio é algo incrível. Com certeza estarei aqui de volta no ano que vem?, disse o campeão, durante a cerimônia de premiação.