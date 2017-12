Roddick ganha mais uma em Houston Com a vitória sobre o argentino Guillermo Coria por 7/6 (7/4) e 6/3, o tenista norte-americano Andy Roddick garantiu nesta sexta-feira o primeiro lugar do grupo azul do Masters Cup de Houston, torneio que reúne os 8 melhores da temporada. Assim, fará uma das semifinais deste sábado diante do australiano Lleyton Hewitt, que ficou em segundo lugar da chave vermelha após derrotar o também argentino Gastón Gaudio. A outra semifinal terá o suíço Roger Federer diante do vencedor da partida entre o russo Marat Safin e o britânico Tim Henman, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira. Roddick chega à semifinal do Masters Cup com três vitórias na primeira fase do torneio, igualando a marca de Federer.