Roddick ganha o Torneio de Queen?s O norte-americano Andy Roddick é o campeão do Torneio de Queen?s. Neste domingo, o tenista de 20 anos venceu na final o francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 59 minutos. Roddick, que vencera na semifinal o favorito Andre Agassi, surge como um dos favoritos para o tradicional Torneio de Wimbledon, que será disputado a partir do dia 23.