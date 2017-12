Roddick garante sua vaga na semifinal O tenista norte-americano Andy Roddick garantiu nesta sexta-feira sua vaga na semifinal do Masters Series de Paris, torneio que distribui US$ 2,5 milhões em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ele ganhou de virada do espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (10/8). O adversário de Roddick na semifinal já está definido. Será o croata Ivan Ljubicic, que garantiu sua vaga também nesta sexta-feira, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por 2 a 1.