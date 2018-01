Roddick lidera Corrida; Guga cai para 18º O tenista Andy Roddick disparou na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, publicado nesta segunda-feira, depois de conquistar o título do Aberto dos Estados Unidos no fim de semana. O norte-americano aparece em primeiro com 807 pontos seguido do espanhol Juan Carlos Ferrero, com 714, e do suíço Roger Federer, com 629. O tenista brasileiro Gustavo Kuerten, que estréia no Brasil Open na terça-feira, ainda sem horário definido, caiu três posições e agora figura na 18ª colocação da lista, com 235 pontos. Confira o ranking da Corrida dos Campeões da ATP: 1) Andy Roddick (USA) - 807 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 714 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 629 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 605 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 589 pontos 6) Rainer Schuettler (GER) - 477 pontos 7) Carlos Moyá (ESP) - 398 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 358 pontos 9) Lleyton Hewitt (AUS) - 290 pontos 10) Mark Philippoussis (AUS) - 276 pontos 18) Gustavo Kuerten (BRA) - 235 pontos 44) Flávio Saretta (BRA) - 134 pontos