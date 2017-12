Roddick lidera Corrida; Guga segue em 15º O tenista Andy Roddick se manteve na liderança da Corrida dos Campeões - resultados obtidos na temporada - seguido do suíço Roger Federer e do espanhol Juan Carlos Ferrero. O norte-americano soma 607 pontos na lista publicada nesta segunda-feira contra 599 e 574, respectivamente, de seus rivais mais próximos. O brasileiro Gustavo Kuerten, com 235 pontos, manteve a 15ª posição. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Andy Roddick (EUA) - 607 pontos 2) Roger Federer (Suíça) - 599 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 574 pontos 4) Guillermo Coria (Argentina) - 539 pontos 5) - Andre Agassi (EUA) - 515 pontos 6) Rainer Schuettler (Alemanha) - 447 pontos 7) Carlos Moyá (Espanha) - 368 pontos 8) David Nalbandian (Argentina) - 268 pontos 9) Mark Philippoussis (Austrália) - 261 pontos 10) Sebastian Grosjean (França) - 254 pontos 15) Gustavo Kuerten (Brasil) - 235 pontos