Roddick lidera ranking; Guga sobe para 16º O tenista Andy Roddick é o novo líder do ranking mundial da ATP. A lista de Entradas publicada nesta segunda-feira traz o norte-americano com 4.335 pontos seguido do espanhol Juan Carlos Ferrero, com 4.205, e do suíço Roger Federer (3.656). O brasileiro Gustavo Kuerten subiu uma posição e agora ocupa a 16ª posição, com 1.470 pontos. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Andy Roddick (USA) - 4.335 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.205 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 3.656 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.230 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 3.025 pontos 6) Rainer Schuettler (GER) - 3.005 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 2.180 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 1.960 pontos 9) Mark Philippoussis (AUS) - 1.625 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.610 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.470 pontos