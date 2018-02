Roddick não vai disputar tri no Queen?s O anúncio de que o tenista norte-americano Andy Roddick não vai disputar o Queen?s Club, torneio que antecede Wimbledon e que o número 3 do mundo já ganhou por duas vezes (2003 e 2004), deixou o australiano Lleyton Hewitt, número 2 do ranking, como o grande favorito ao título, uma vez que conquistou a competição por três vezes, a exemplo de John McEnroe e Boris Becker. ?Vou esperar com ansiedade a oportunidade de defender meu título?, disse Roddick?. O Queen?s Club será disputado entre 6 e 12 de junho, em Londres.