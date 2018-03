Roddick: os 3 saques mais potentes do tênis O tenista norte-americano Andy Roddick entrou para a história neste domingo, ao quebrar o recorde em potencia de saque. No jogo contra o sueco Jonas Bjorkman válido pelo confronto EUA x Suécia pela Copa Davis, Roddick lançou a bola a uma velocidade de 244,6 km/h e detém agora os três serviços mais rápidos da história do tênis. O recorde anterior era dele mesmo, quando o saque atingiu a velocidade de 243,1 km/h na partida contra o austríaco Stefan Koubek, também em confronto da Davis. A terceira melhor marca (239,7) foi obtida no Torneio de Queen?s, em 2003. Veja os cinco saques mais fortes da história do tênis: KM/h = Jogador = Competição 244,6 - Andy Roddick (EUA) - Copa Davis 2004 241,4 - Andy Roddick - Copa Davis 2004 239,7 - Andy Roddick - Queen´s 2003 239,7 - Greg Rusedski (ING) - Indian Wells 1998 232,0 - Taylor Dent (EUA) - Wimbledon 2001